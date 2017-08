Do výhně pro postup. Plzni jde o šestý podzim v pohárech od roku 2011

Ve středu ráno Plzeňští odletěli na Kypr. Dobrá nálada, modrá tepláková mikina, černé kraťasy. Ve čtvrtek v podvečer na hřišti AEK Larnaka v odvetě závěrečného předkola Evropské ligy budou hájit vítězství z úvodního duelu 3:1.

„Prostě zápas o všechno, na ten se člověk dobře připraví. Věřím, že budeme ne šťastnější, ale lepší a postoupíme,“ zdůraznil Limberský.

Od léta 2010, kdy začala její novodobá éra, jen dvakrát Plzeň v kvalifikaci neuspěla. Tenkrát jako vítěz domácího poháru nestačila na Besiktas a v srpnu 2014 ztroskotala na Ploješti.

Letos si však plánovala jiné cíle než čtvrté předkolo Evropské ligy. Jako druhý tým minulé sezony hrála o Ligu mistrů a přála si minimálně postup do play-off. Bojovala o poklad 389 milionů korun a účast v soutěži, v níž se v letech 2011 a 2013 neztratila.

AEK Larnaka - Viktoria Plzeň čtvrtek 18.00 rozhodčí: Artur Dias - Rui Tavares, Paulo Soares (všichni Portugalsko)

Předpokládané sestavy, Larnaka: Juan Pablo - Truyols, Mojsov, Catalá, Antoniades - Larena, Murillo, Tomás, Laban - Tričkovski, Taulemesse.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář, Zeman - Bakoš. Absence: Krmenčík (trest), Kovařík, Baránek, Pilař (zranění)

I v případě neúspěchu v play-off Champions League by jí to přineslo bolestné ve výši 3 milionů eur (80 milionů korun) a automatický postup do základní skupiny Evropské ligy. Jenže krach v odvetě 3. předkola proti rumunskému FCSB ji poslal proti AEK Larnaka a boj o „pouhých“ 68 milionů korun.

Před týdnem doma Plzeň brzy prohrávala 0:1. „A kdyby soupeř ze svých šancí dal druhý gól, bylo by to pro nás hodně složité,“ přiznal trenér Pavel Vrba. Jenže útočník Tričkovski v tutovkách selhal a Plzeň pak trestala. Špatný začátek potkal tým i v nedělní lize v Jihlavě, i tam dokázal tým duel otočit.

„V Larnace musíme začít líp než doma a byli bychom rádi, kdybychom dali první gól. Ten by nás uklidnil,“ přál si Limberský. „Je nám jasné, že ještě není nic hotového. Čeká nás těžký zápas. Chceme navázat na druhou půli, kdy už téměř žádné šance neměli.“

AEK Larnaka před týdnem překvapila šikovností některých hráčů dobře kombinovala, dokázala si vypracovat šance, měla nebezpečné standardky, ale v obraně tak jistá nebyla. Na postup potřebuje vyhrát 2:0 nebo o tři branky. Plzni neuškodí porážka o gól a ani případně o dvě branky ve chvíli, kdy minimálně dvě vstřelí (2:4, 3:5 atd.)

Mimochodem, venku v pohárech Plzeň nevyhrála dva roky, naposled se jí to povedlo v srpnu 2015 v srbském Novém Sadu. „Ale my výhru nepotřebujeme. Samozřejmě, budeme za ní šťastní, ale hlavní je postup. Vyhrát venku není priorita,“ poznamenal Limberský.

V době výkopu bude v Larnace 19.00, v Česku je o hodinu méně. Podle předpovědi počasí by během utkání mělo být kolem 28 až 30 stupňů Celsia. I s tím se Plzeň musí poprat. „Myslím si, že tak velký problém by to být neměl,“ podotkl Limberský.

Pokud český tým odvetu zvládne, v pátek se dozví tři soupeře, s nimiž se na podzim potká ve skupině. Při losování bude v prvním koši, takže se jistě vyhne nejatraktivnějším protivníkům jako jsou Arsenal, Lyon, Lazio, AC Milán či Villarreal.