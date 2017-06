Šádek: Chvilku potrvá, než hráčům docvakne, že se musí předvést

Dostal trenér Pavel Vrba jasný úkol - vyhrát zase ligu?

On je natolik inteligentní, že ho ani nemusel slyšet. Řekl si ho rovnou sám. (úsměv) Budeme chtít ligu vyhrát, ale až průběh sezony ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Český šampion půjde příští rok přímo do Ligy mistrů a to je velké lákadlo. Všichni to vnímáme podobně.

A jak vidíte šanci prorvat se do Ligy mistrů už letos? Máte nějakého soupeře, kterého byste si v červencovém třetím předkole vyloženě nepřáli?

Nám se v minulých letech nevyplatilo o tom spekulovat. Nechtěli jsme Maccabi, pak zase Karabach a vždycky jsme je dostali. Takže se teď o tom nechceme bavit. Jakmile bychom zase nějaké jméno řekli, tak ho Jarda Hamouz (obchodní ředitel) z losu přiveze...

Kádr Plzně pro letní přípravu Brankáři : Matúš Kozáčik, Petr Bolek, Dominik Sváček, Matyáš Šampalík (D).

Tak tedy pojďme k tomu, co je dané. Považujete současný kádr týmu za uzavřený?

Člověk by nikdy neměl říkat, že je hotovo. Nedodělali jsme sice všechno, ale momentálně máme kádr vcelku stabilní. Možná to vypadá, že jsme nebyli až tak aktivní jako jiní, ale udělali jsme přesně to, co jsme chtěli. Navíc trenér už při podpisu smlouvy avizoval, že nechce mít až tak široký kádr.

To tedy znamená ještě nějaké odchody?

Samozřejmě, že nás po příchodu tří nových hráčů čeká ještě zúžení. Nečekejte ale nic převratného, že by šest hráčů přišlo a šest odešlo.

Cítíte kvůli nabitému kádru mezi hráči větší napětí?

Nervózní určitě nejsou, nebo to aspoň není vidět. Byl jsem v kabině před i po tréninku. Oni si teď myslí, že tady všichni zůstanou. Chvilku potrvá než jim docvakne, že se budou muset trenérovi předvést. A to je taky dobře. (úsměv)

Spekulovalo se o příchodu Aleše Čermáka ze Sparty. Je to hráč, o kterého máte stále zájem?

Je to zajímavý hráč, máme ho na seznamu, ale spíš pro budoucnost. Takže bych to nechal otevřené.

A co možný návrat Michala Ďuriše z Ruska?

Orenburg sestoupil z nejvyšší soutěže, ve druhé lize můžou mít jen dva cizince. Michal má dovolenou, na jeho příchodu teď nepracujeme. Tím ale neříkám, že nemůže přijít. I když tenhle post máme poměrně kvalitně obsazený.

Trenér naznačil, že za příchodem Jakuba Řezníčka může být i to, že není jisté, zda zůstane Michael Krmenčík. Chce odejít?

On sám určitě nikoho neaktivuje. Ani k nám nic oficiálního nedorazilo, i když se v kuloárech spekuluje, že by mohl odejít. Zatím se tedy nemáme o čem bavit, ale chceme být na tuto variantu připraveni. Jeho agent avizoval už v zimě, že se o Michaela zajímají v Anglii.

Jaká je situace kolem Andrease Ivanschitze?

Andy je vzorový příklad, jak má vypadat přístup profesionálního sportovce. Jak vystupováním, tréninkem i vším okolo. Podobně se k němu budeme chovat i my.