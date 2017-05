Džafič vs. Prostějov 3:0. Oslava narozenin se povedla

„Je to náš klíčový hráč. A v dnešním zápase to jasně potvrdil,“ pochvaloval si trenér Táborska Roman Nádvorník.

Jihočeši se do soupeře pustili s vervou. Už do desáté minuty měli tři šance, které ale neproměnili. Podařilo se to až bosenskému záložníkovi v jedenácté minutě, když využil zaváhání obrany soupeře a tváří v tvář brankáři se nemýlil.

„Byla škoda, že jsme těch branek v prvním poločase nedali víc. Takhle to bylo pořád ještě otevřené. I když jsme byli lepší na míči, tak definitivně jsme rozhodli až ve druhém poločase,“ dodal Nádvorník.

A byl to právě Adnan Džafič, který se dokázal dvakrát trefit. V 61. minutě byl faulován ve vápně. A nebál se k pokutovému kopu postavit sám. Brankáři nedal šanci a skóroval do jeho protipohybu.

V tu chvíli už bylo rozhodnuto. Hosté se do šancí prakticky nedostávali. A jejich porážku završil znovu Džafič, který dostal v 85. minutě pas za obranu a s únikem si poradil bravurně. Třetí brankou. Poté ho trenér Nádvorník vystřídal, aby si užil potlesk čtyř stovek diváků na stadionu Soukeník.

Džafič dal už jedenáctou branku v této sezoně, a řadí se tak k nejlepším střelcům soutěže. Na třetího Schaffartzika mu chybí už jen jeden gól.

Táborsko nastupovalo do utkání po třech duelech v řadě, kdy nebodovalo. Prohrálo těžký duel na hřišti druhého Baníku Ostrava a doma s třetí Opavou. Naposledy padlo v Pardubicích.

„Prohráli jsme s těžkými soupeři v zápasech, kdy jsme byli minimálně vyrovnaní, ale možná i lepší. S výjimkou Pardubic. Ale je pravda, že tenhle výsledek nám zvedne sebevědomí před nedělním derby v Českých Budějovicích,“ dodal kouč Nádvorník.

Dynamu se nedařilo

Fotbalisté Dynama vyhráli 3:0 o víkendu v Prostějově, ale ve středu se jim doma nedařilo. Hostili Pardubice. V této sezoně už před vlastními diváky sehráli lepší zápasy. Nyní remizovali 0:0.

Před návštěvou, která byla jen o stovku vyšší než v Táboře, se moc nepředvedli. V první půli byly o něco živější Pardubice, které se dostaly i do větších příležitostí. Za střelou Shejbala z 15. minuty se Křížek jen ohlédl, aby se uklidnil, že skončila vedle branky.

Exbudějovický Petráň zase zazdil svůj postup na branku domácích zbytečnou nahrávkou. Soustavnější převahu si Jihočeši vytvořili až v poslední čtvrthodině zápasu. A měli taky největší šanci. Po trestném kopu Čavoše hlavičkoval v jasné příležitosti stoper Havel. Nedal.

Před nedělním derby mezi Dynamem a Táborskem se Táborsko posunulo na osmou pozici. Dynamo zůstalo na pátém místě.