Proti Dukle to bude těžší než v Jablonci, tuší teplický Ljevakovič

Tepličtí možná mohli získat v Jablonci i body tři, ale v úvodu vyrazil míč po Ljevakovičově tečované střele fantastickým zákrokem nohou na tyč gólman Hrubý. Bosenský záložník už zvedl ruce nad hlavu, ale pak je nevěřícně svěsil.

„Už jsem vyndával ten červený nos jako vždycky na oslavu gólu,“ přiznal 32letý Admir Ljevakovič. Když totiž vstřelí dlouholetá opora Teplic gól, nasadí si klaunský nos na podporu charitativního Konta Bariéry, se kterým spolupracuje.

Jak jste viděl tu situaci a zákrok gólmana Hrubého?

Hned po tom jsme se spolu bavili a on mi říkal, že chybělo fakt jen pár cenťáků a skončilo to v bráně. Chybělo trošku štěstí, ale možná by to už bylo hodně, protože ta sezona je pro nás neskutečně dobrá. Musím říct, že jsem nezažil tak dlouhou sérii bez prohry, hrajeme dobrý fotbal a ty výsledky nejsou náhodné. I když třeba nakonec tu Evropu nezvládneme, tak musíme být úplně spokojení. Každý hráč udělal maximum proto, abychom se do takové situace vůbec dostali.

Jak celkově hodnotíte bod z Jablonce?

Když jsme v závěru přežili tu tutovku domácích, tak musíme být spokojení. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, mohli jsme i vést, měli jsme nějaké šance. A když jsme slyšeli výsledek z Boleslavi, tak je pro nás ten bod zlatý a o Evropu můžeme hrát až do konce.

Proti Jablonci vám chyběli čtyři hráči stabilní jarní základní sestavy Krob, Hora, Kučera a Vondrášek, měli jste obavy, jak to zvládnete?

Když chybí čtyři klíčoví hráči, tak se určitě trochu bojíte, co to udělá. Ale ti kluci, kteří naskočili, ukázali trenérovi, že se s nimi může počítat. Mysleli jsme si, že budeme jenom bránit, ale zvládli jsme to dobře i dopředu.

K Mladé Boleslavi jste se v boji o čtvrté místo přiblížili na bod, jak tedy vidíte šanci na Evropskou ligu?

No, my musíme hlavně doma vyhrát nad Duklou a pak bychom museli čekat, co bude dít v Liberci, kde bude hrát Boleslav. Pro nás to bude určitě těžší zápas než v Jablonci. Věřím, že přijde hodně lidí, už i kvůli rozlučce Štěpána Vachouška, který si to určitě zaslouží. Proti Jablonci jsem při té střele neměl štěstí, tak doufám, že to půjde do brány proti Dukle.