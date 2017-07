Jánoš o parádní patičce: Nejsem útočník, nic podobného nenacvičuju

V utkání třetího předkola Evropské ligy to mezi Boleslaví a albánským Skënderbeu Körce bylo čerstvě 1:1, když Lukáš Magera poslal centr před branku. Jánoš povyskočil, vystřihl jakousi piruetu a za letu trefil balon patičkou.

Za tak nádhernou trefu by si snad zasloužil i nějakou cenu. „Nejhezčí gól mé kariéry,“ uznal i střelec, který byl v tu chvíli na place nějakých osm minut a s konečným výsledkem 2:1 nebyl příliš spokojený.

Mohlo to dopadnout i lépe, že?

Nechali jsme si dát zbytečný gól. Je to strašná škoda, protože v prvním poločase jsme měli velkou převahu a mohli jsme vyhrávat klidně 4:0.

I minule proti irskému Shamrocku se Boleslav po výborné první půli následně zatáhla. Čím to? Je tam nějaká spojitost?

To si vůbec nemyslím, ty zápasy bych vůbec nesrovnával, každé utkání je jiné. Proti Irům jsme brzy vedli 2:0 a jelikož jsme vyhráli i předtím u nich, stačilo nám kontrolovat vývoj. Dneska jsme možná byli přehnaně opatrní, zatáhli jsme se dozadu, abychom neinkasovali.

A stalo se, dosti nešťastně...

Bohužel jsme dostali gól z ničeho. Ano, druhou půli jsme zalezli a pustili soupeře do větší kombinace, ale žádné vyložené šance si nevypracoval. Spadla jim tam tečovaná střela. Vstřelili venku branku, takže to v odvetě budeme mít těžší.

Adam Jánoš

Za necelou minutu jste znovu vedli. Jak se to tak bleskově seběhlo?

Že do třiceti vteřin gólově zareagujeme, to se samozřejmě nedá naplánovat. Ale chtěli jsme vyhrát, tak jsme rychle pospíchali dopředu. Šli jsme tam ve třech hráčích do otevřenější obrany a vyústilo to v ten gól.

Popíšete svou nádhernou trefu patou?

Lukáš Magera poslal dobrý centr, trefil se vzduchem mezi dva obránce. Mě už nezbývalo nic jiného, než do toho jít takhle patou. Bylo štěstí, že to dobře dopadlo. Nejsem útočník, takže ani nic podobného netrénuju.

Albánci po přestávce ukázali značnou technickou vyspělost. Zaskočili vás něčím?

My jsme byli dobře připravení. Věděli jsme, že budou s balonem šikovnější než Irové, kteří sázeli spíš na bojovnost. I my jsme ukázali, že jsme do útoku hodně silní, jen jsme nedali góly. Před odvetou to máme ve svých rukou, pojedeme si pro postup.