Nohou i hlavou. Pardubický Fousek zakončoval proti Třinci přesně

První gól mu už v 9. minutě přichystal přesným balonem do běhu další středopolař Jan Řezníček.

„Šejvlik (obránce Martin Šejvl) podstoupil souboj a sklepl to Řízkovi (Řezníčkovi) na střed. Viděl jsem, že tam je velká díra, a seběhl si tam. Řízek mi to prostrčil a já to uklidil do brány podél gólmana,“ popisoval 23letý záložník.

Pod Fouskovu pojistku skóre z 61. minuty se zase podepsal Tomáš Ladra, jenž proskotačil s balonem mezi dvěma protihráči a z pravé strany poslal výtečný centr.

„Moc gólů hlavou nedávám,“ konstatoval Fousek. „Ladris (Ladra) to udělal krásně, navázal dva hráče. Jednomu dal ‚housle‘, a pak mi to parádně předložil. Obránce balon podskočil, to byla jeho velká chyba. Na mě už zívala prázdná brána - trefil jsem ji,“ řekl hrdina utkání.

Výsledek vypadá na pohodové vítězství, ovšem Pardubice se na ně docela nadřely.

„Bylo to extrémně obtížné, protože v prvním poločase jsme vůbec nedrželi balon a běhali v bloku. Navíc to pro nás byl třetí zápas v týdnu a ten je náročný vždycky. Ale dařilo se nám je uhlídat a jejich tlak byl jenom platonický, bez větších šancí,“ doplnil Fousek.