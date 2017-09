Brno - Liberec 1:2, tři body hostům přinesly vlastní gól a rána Potočného

On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Brno tak má na kontě dál jedinou výhru a to se Spartou, Liberec si spravil chuť po minulém debaklu s Plzní.

„Není jednoduché sedět po utkání mezi vámi novináři a hodnotit tohle prohrané utkání. Na soupeře jsme byli připraveni, jenže vlastní branka na začátku zápasu nás dostala do kolen a trvalo to celý poločas, než jsme se z toho vzpamatovali. Na vyrovnání jsme se strašně nadřeli, měli jsme velkou možnost na 2:1, místo toho dal soupeř gól a bylo rozhodnuto. Je to škoda, kluci to mají v hlavách a fotbal se jim nehraje jednoduše,“ láteřil brněnský kouč Richard Dostálek.

V chladném a deštivém odpoledni vyšel lépe vstup do zápasu Libercu. Slovan se dostal již v 8. minutě do vedení. K němu mu pomohl Kijanskas, který si srazil Ševčíkův centr do vlastní brány. Domácí mohli vzápětí vyrovnat, ale Vraštila vychytal brněnský odchovanec v severočeských službách brankář Hladký.

Více ze hry měl však nadále Liberec. Ve 24. minutě se dostal k míči na hranici vápna Folprecht a přinutil gólmana Melichárka k zákroku. O pár vteřin později byl sám před brněnským kapitánem Coufal, ale brněnský gólman opět skvěle zasáhl.

Z letargie mohl Brno dostat Pilík, který neprožíval povedené jubilejní 250. utkání v nejvyšší soutěži. Jeho prudká střela skončila v náručí Hladkého a poté z přímého kopu zamířil vysoko nad. Liberec navíc poté mohl podruhé udeřit po rohu, kdy Kúdela mířil těsně vedle.

Zbrojovka se pokusila oživit hru dvojnásobným střídáním, když Koného s Juharem nahradili Škoda s Fortesem. A právě druhý jmenovaný v 65. minutě vyrovnal. Po Pilíkově centru se nizozemský záložník dostal k míči a po technické střele si připsal první gól v české lize.

Brno ožilo a mohli se dostat do vedení, ale Škoda sám proti Hladkému neuspěl. Trest přišel v 71. minutě, kdy proletěl přetažený Folprechtův centr až k Potočnému a ten nekompromisní ranou poslal míč pod břevno. Stejný hráč navíc vzápětí trefil tyč.

Liberec je tak v neúplné tabulce s 13 body třetí o bod za druhou Olomoucí. Slavia a Sparta na něj ale před nedělním pražským derby ztrácí jeden, respektive dva body. Brno je se čtyřmi body a jediným vítězstvím stále poslední.

„První branka byla důležitá a řekl bych, že první poločas patřil nám. Měli jsme mnoho šancí a brejkových situací. Pořád jsme si říkali, že je potřeba přidat další gól, jenže domácím pomohlo střídání. Od té doby měli lepší pohyb, zatlačili nás a z toho přišla branka na 1:1. Brno dál tlačilo, ale my jsme se zvedli, hráli dál aktivně a nakonec rozhodli. Šancí bylo mnoho, trefili jsme tyčku, byly to nervy až do konce, ale máme tři body z venku, kterých si moc vážíme,“ řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.