Vyhraje Sparta po třech letech v Brně? Zlomí Slavia střelecké trápení?

Po páteční předehrávce mezi pražskými týmy Dukly a Bohemians se hrají tři utkání v sobotu, další čtyři jsou na programu v neděli.

Sobotním hitem je duel Sparty v Brně, ona týmy mají určité problémy a potřebují zabrat. V neděli Slavia hraje doma s Mladou Boleslaví a vedoucí Plzeň hosté nováčka Ostravu.



MFK Karviná - Slovan Liberec sobota 16.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Ševčík, Folprecht, Kulhánek, Breite, Potočný - Graiciar.

Karviná vyhrála jen první jarní kolo nad Jihlavou, jinak se jí příliš nedaří. Naopak Liberec má formu, obral Spartu a naposled vyhrál 3:0 v Mladé Boleslavi.

„Liberci se daří nejen výsledkově, ale i herně. Uhrál v oslabení remízu se silnou Spartou, vyhrál v Boleslavi, dva vynikající výsledky. Respektujeme sílu soupeře, ale chceme bodovat,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber.

„Chtěli bychom v Karviné potvrdit minulý výkon z Mladé Boleslavi. Chtěli bychom na to navázat nejen výkonem, ale také importem bodů,“ přál si liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Zbrojovka Brno - Sparta sobota 17.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jakub Šural - Polák, Pilík, Škoda - Přichystal, Koné, Lutonský.

Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Hovorka, Costa - Biabiany, Sáček, Mavuba, Ben Chaim, - Lafata, Josef Šural.

Těžké období prožívají oba týmy.

Domácí poprvé do zápasu povedou dosavadní asistenti Dostálkem s Přerostem, kteří zastoupili odvolaného Svatopluka Habance.

Brno je v tabulce s jedním bodem nejhorší ze všech, ale na Spartu doma umí - z posledních dvou duelů získalo čtyři body. Sparta naposled vyhrála v Brně na podzim 2014.

„Sparta je nesmírně kvalitní soupeř, proto je snadnější hráče na takový zápas motivovat. Porazit Spartu ale znamená předvést výkon na 150 procent. I to je motivace. Celý týden trénujeme tak, aby na to kluci byli připraveni a šli do zápasu s čistou hlavou, nasazením a bojovností,“ řekl Richard Dostálek.

Sparta sice ještě neprohrála, má dvě výhry a dvě remízy, ale pořád se mužstvo hledá. Navíc před utkáním došlo k neshodám trenéra Stramaccioniho s reprezentantem Frýdkem, kterého do Brna kouč nevzal.

Pikantní může být souboj pro bratry Šuraly, domácí Jakub hraje v obraně, do kterého bude útočit sparťan Josef.

„Pro nás je odvolání trenéra v Brně nepříjemné, protože jak se říká: nové koště dobře mete. Byl jsem se podívat na Zbrojovku v Olomouci a ten zápas jim moc nevyšel, protože za čtrnáct minut prohrávali 0:3. Jejich krize má dva jasné faktory. Pavel Zavadil byl lídr týmu, který chybí strašně, a chybí i góly od Jakuba Řezníčka,“ poznamenal sparťanský asistent Radoslav Kováč.

Slovácko - Sigma Olomouc sobota 19.00, rozhodčí Ginzel Předpokládané sestavy, Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Texl - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý.

Slovácko minule podlehlo na Spartě, kde sahalo po remíze. Na Olomouc se mu daří, prohrálo jediný z posledních pěti vzájemných ligových zápasů.

„Stejně jako Baník Ostrava neberu ani Sigmu Olomouc jako nováčka soutěže. Je to mužstvo, které je pravidelným ligovým účastníkem, navíc jim vychází vstup do soutěže. Ze čtyř utkání získali devět bodů a prohráli pouze v Plzni, kde po kvalitním výkonu podlehli,“ poznamenal domácí trenér Stanislav Levý.

Olomouc je nejpříjemnějším překvapením ligy, nováček má po Plzni nejvíc výher (3) a po Plzni a Ostravě vstřelila nejvíc branek (7).

„Ctíme kvalitu soupeře, který je především v domácím prostředí velmi nebezpečný a dokázal to pěti góly proti Baníku. Ale přesto se chceme poprat o vítězství, určitě to je v našich silách. Po prvních zápasech je v mužstvu cítit síla i odhodlání,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

Jablonec - Fastav Zlín neděle 16.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Tecl, Kubista, Trávník, Mihálik - Mehanovič - Doležal.

Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Traoré, Podio, Holzer - Diop.

Jablonec ještě nevyhrál, má jen tři body za remízy.

„Je to pro nás důležité utkání, protože jsme ještě nevyhráli. Zlín má šikovné hráče do ofenzivy Ekpaie, Traorého, ti jsou hodně pohybliví a hodně fotbaloví. Vepředu je taky Diop. Budeme muset jejich sílu a kvalitu eliminovat. Musíme za každou cenu zvítězit,“ prohlásil jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Zlín vyhrává doma, venku v Liberci a na Dukle podlehl.

„Pokusíme se v Jablonci prolomit dosavadní sérii nezdarů ve venkovních zápasech. K úspěchu potřebujeme navázat na hru z druhého poločasu posledního zápasu proti Karviné. To znamená spoléhat na trpělivost a držením míče si vytvářet prostory k útočným akcím,“ poznamenal zlínský kouč Bohumil Páník.

Slavia - Mladá Boleslav neděle 16.30, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček - Sýkora, Altintop, Hušbauer, Danny - Van Buren.

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fabián - Přikryl, Takács, Rada, Magera, Chramosta - Mebrahtu

Slavia ve středu nezvládla boj o Ligu mistrů, ani v domácí soutěži to není nic slavného. Sice neprohrála, celkově pod trenérem Šilhavým už třicet ligových zápasů, v letošním ročníku dala ve čtyřech duelech jen tři branky, z toho dvě z penalt.

„Věřím, že se nám konečně podaří prolomit čekání na gól. V Boleslavi vzhledem k jejich výsledkům určitě asi trochu vládne nervozita, hlavně po tom posledním zápase přijedou hodně nabuzení a budou se chtít na Slavii rehabilitovat. Motivace bude u nich obrovská. Ale my si nemůžeme dovolit v lize doma ztrácet body, takže jednoznačně chceme jít za vítězstvím,“ zdůraznil slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

Boleslav je překvapením ligy, ale tím nepříjemným. Tři porážky, všechny doma a remíza v Karviné. A teď ji čeká úřadující mistr. Na Slavii nenastoupí obránce Čmovš, jenž byl přeřazen do juniorky.

Boleslavský trenér Dušan Uhrin mladší ještě před dvanácti měsíci vedl Slavii, než ho vystřídal současný kouč Šilhavý.

„Současný stav mužstva není o trénování, ale o myšlení hráčů. Klesli jsme téměř na samé ligové dno a musíme se co nejdříve dát dohromady. Musíme se začít rvát o každý bod a dostat se z momentální výsledkové krize třeba i proti favorizované Slavii,“ řekl Dušan Uhrin mladší.

Teplice - Vysočina Jihlava neděle 17.00, rozhodčí Machálek Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Trubač, Rezek - Vaněček.

Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík - Hronek, Zoubele, Ikaunieks, Novotný - Klíma.

Teplice v minulé sezoně vyhrály oba vzájemné zápasy, aniž by inkasovaly. V letošní sezoně mají jen jednu výhru nad Duklou.

Jihlava je s jediným bodem společně s Brnem a Boleslaví na chvostu tabulky, dala jediný gól. Minule však potrápila Plzeň a remízu přišla až v nastavení kvůli chybě rozhodčího Julínka.

„Všichni víme, v jaké jsme situaci. Poté, co jsme ztratili body v domácím utkání proti Plzni, potřebujeme v Teplicích minimálně neprohrát. Čeká nás velice silný soupeř, proti kterému se chceme prezentovat velmi zodpovědným a koncentrovaným výkonem,“ přeje si jihlavský kouč Ivan Kopecký.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava neděle 18.30, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Čermák, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík.

Ostrava: Šustr - Pazdera, Šindelář, Azackij, Sus - Mičola, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Baroš, J. Šašinka.

Lídr proti nováčkovi, domácí ještě neztratili bod a nedostali gól. Ve čtvrtek na Kypru proti AEK Larnaka vydřeli postup do Evropské ligy.

„S Baníkem v trochu jiné sestavě, než jsme hráli ve čtvrtek na Kypru. Ten zápas byl v těch podmínkách strašně náročný. Baník obrovsky respektuju a sleduju ho, i když na druhou stranu ten tým už tolik neznám. Je to delší dobu, co tam už nepracuji. Víc znám jen Milana Baroše, který se tenkrát pohyboval v mládežnických kategoriích. Baník hraje hodně aktivně, jeho projev se mi hodně líbí. Jsem rád, že momentálně mají dostatek bodů a jen věřím, že v Plzni žádné další na jejich konto nepřibudou,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Baník se musí obejít bez obvyklé podpory stovek fanoušků, za nevhodné chování v posledním venkovním duelu na Slovácku jim disciplinárka zakázala vstup na stadion.

„Víme, že jestli chceme být úspěšní, je nutné zlepšit defenzivu. Při bránění musíme být pečlivější, musíme si dávat velký pozor na jejich standardky, které nám proti Teplicím taky nešly a ze dvou rohů jsem dostali dva góly. Ale přes snahu o kvalitní defenzivu chceme chodit dopředu. Nechci tam betonovat a hrát úplného zanďoura,“ pronesl ostravský kouč Radim Kučera.