Těžká liga pro Slavii i Plzeň, před odvetami potřebují přežít bez újmy

Slavia hraje v sobotu na Bohemians, Plzeň v neděli v Jihlavě. Víkend nabízí i další zajímavé souboje, Ostrava hostí Teplice, Brno se představí v Olomouci.

Po páteční předehrávce na Spartě se čtyři utkání hrají v sobotu, zbývající tři v neděli.

Fastav Zlín - MFK Karviná sobota 17.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Traoré, Holzer - Železník, Diop.

Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Štepanovský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Karviné se ve Zlíně nedaří, prohrála tam poslední čtyři zápasy včetně druhé ligy.

„Hrajeme proti účastníkovi poháru a to je pro nás velká motivace. Už to není ten Zlín, který jsme potkávali. Přišlo tam pět nebo šest nových hráčů, zkušení borci jako Jiráček, a kvalita kádru šla prudce nahoru,“ poznamenal karvinský kouč Jozef Weber.

Zlín je jen stínem týmu, který loni na podzim vedl ligu. Letos ve dvou duelech ze tří neskóroval.

„Start do ligy nám nevychází podle představ. Mužstvo s novými posilami si musí sednout, hráči získat vazby. To přichází časem, který ale nemáme. Pokud chceme proti Karviné uspět, tak se potřebujeme zlepšit ve finální fázi,“ řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

Baník Ostrava - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Ardeleánu Předpokládané sestavy, Ostrava: Vašek - Pazdera, Breda, Šindelář, Granečný - Stáňa, Hlinka, Hrubý, Sus - Baroš, Poznar.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič - Fillo, Rezek, Vošahlík - Vaněček.

Baník má co napravovat, před týdnem dostal pět branek na Slovácku.

Proti sobě má však neoblíbeného soupeře, když se potká s Teplicemi, zpravidla nevítězí. Tři body ze vzájemných soubojů nebral sedmkrát za sebou.

„Teplice mají perfektní, rychlou přechodovou fázi po zisku míče, pracují dobře v defenzivě a rozhodně si musíme dát pozor na Filla, který je velmi nebezpečný. Není to samozřejmě jen o něm, ale je to rozdílový hráč. Chceme se předvést v lepším světle než na Slovácku,“ přeje si ostravský kouč Radim Kučera.

Bohemians Praha 1905 - Slavia sobota 18.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Reiter, Švec, Hašek ml., Nečas - Kabajev, Tetteh.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Zmrhal, Hušbauer, Souček, Altintop, Stoch - Škoda.

Derby sousedů z jedné pražské čtvrti, jejichž stadiony dělí jen dvě tramvajové zastávky. Souboj neporažených týmů, což u Bohemians překvapuje. Stejně tak, že se jim proti Slavii celkem daří - sice naposledy prohráli 1:3, ale v předchozích pěti duelech bodovali.

„Je to derby, hráči se těší. Je jasné, že do zápasu se Slavií, Spartou jdete trochu jinak než proti jiným soupeřům. Slávisté mají vysoké hráče, praktikují silový styl hry. Pochybuji, že by to najednou změnili. Využívají síly při nakopávaných míčích, centrech. Tímto způsobem hry nás na jaře porazili. Věřím, že tentokrát budeme klást větší odpor,“ řekl domácí kouč Martin Hašek.

Slavia dál drží ligovou neporazitelnost pod trenérem Šilhavým, neprohrála už 29 zápasů od loňského září. Porážky však letos už dvě nasbírala, dvě v předkolech Ligy mistrů. Tu druhou z úterý v Nikósii může napravit ve středu v odvetě.

„Na Bohemce to má vždycky grády. Bude plný stadion, určitě se na to těšíme. Samozřejmě nějaké změny uděláme, protože naše priorita je potom po víkendu odveta s APOELem. Tím ale nechci říct, že bychom se vykašlali na Bohemku,“ poznamenal slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Mladá Boleslav - Slovan Liberec sobota 20.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fabián - Takács - Přikryl, Matějovský, Jánoš, Klobása - Magera.

Liberec: Kolář - Mikula, Coufal, Karafiát, Knejzlík - Ševčík, Breite, Kulhánek, Folprecht, Malinský - Potočný.

Boleslav má jediný bod, Liberec minule obral Spartu.

„Vstup do ligy se nám nepovedl, musíme na to zapomenout a konečně vyhrát a naplno zabodovat. To se nám povede, když se vyvarujeme individuálních chyb v defenzivě, které naše dosavadní úsilí znehodnocovaly,“ řekl boleslavský generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší.

„Doufám, že zápas se Spartou bude takové pozitivní nakopnutí. Máme suverénně nejmladší tým v lize, což také znamená, že se dají očekávat určité výkyvy výkonnosti. Stačí se podívat třeba na srovnání zápasů v Olomouci a proti Spartě,“ řekl liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Jablonec - Dukla Praha neděle 17.00, rozhodčí Houdek Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Tecl, Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik - Doležal.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič, Tetour - Koreš, Holenda, Schranz.

Jablonec letos ještě nevyhrál, ke dvěma remízám venku přidal domácí porážku s Plzní.

„Už nemůžeme hledět jen na krásu, ale musíme získat tři body. Za pár týdnů se nikdo nebude koukat, jestli jsme hráli hezky, ale podívá se do tabulky,“ poznamenal jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Dukla po dvou porážkách venku v Plzni a v Teplicích naposled zabrala doma proti Zlínu.

„Po výhře nad Zlínem se nám ulevilo. Byl to dobrý krok k tomu, abychom mohli v týdnu klidněji pracovat a připravit se na další utkání. Jablonec ukázal hned na startu nové sezóny velmi zajímavý herní projev. Dokázal v sestavě nahradit odchody a nyní ještě posílil Stanislavem Teclem. Budeme muset hrát velmi pozorně, abychom eliminovali jejich kombinaci,“ poznamenal hostující kouč Jaroslav Hynek.

Vysočina Jihlava - Viktoria Plzeň neděle 17.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Nový, Kryštůfek, Krejčí, Keresteš - Daníček - Fulnek, Zoubele, Hronek, Popovič - Ikaunieks.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Hejda, Limberský - Živulič, Hrošovský - Kopic, Hořava, Pilař - Krmenčík.

Poslední proti prvnímu, velkým favoritem je Plzeň, která posledních pět vzájemných zápasů nad Jihlavou vyhrála.

„Hráli jsme na Slavii, teď máme Plzeň, na úvod ligy hodně těžký los. Je zbytečné zdůrazňovat, kdo je jednoznačným favoritem. Pokusíme se vyvarovat hloupých chyb, které jsme na Slavii zaplatili dvěma lacinými brankami,“ řekl jihlavský kouč Ivan Kopecký.

Jihlava jako jediný tým soutěže ještě v nové ligové sezoně neskóroval, na gól čeká už 443 minut.

„Jihlava je v situaci, kdy určitě bude chtít hodně bodovat a hrát dopředu. Určitě nás čeká náročné utkání. My nemůžeme podcenit žádný zápas. Víme, o co hrajeme a že každá ztráta potom může být bolestivá. Z tohoto pohledu je pro nás zápas v Jihlavě stejně důležitý jako evropské poháry,“ zdůraznil plzeňský kouč Pavel Vrba.

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno neděle 17.00, rozhodčí Jílek Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Texl, Falta - Chorý.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Šural - Polák - Pilík, Kratochvíl - Přichystal, Koné, Lutonský.

Olomouc minule po statečném boji těsně podlehla v Plzni, ale zanechala tam výborný dojem. Stejně jako v předchozích duelech v Boleslavi a s Libercem.

„Brnu nevyšel úvod sezony asi tak, jak by si představovalo, nicméně to nic nemění na tom, že nás čeká velmi náročný i nebezpečný soupeř. Věřím, že pokud to mužstvo znovu odpracuje jako třeba proti Liberci, můžeme být úspěšní,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.



Naopak Brno má jediný bod za bezbrankovou remízu s Bohemians.

„Rádi bychom se odrazili od výkonu a přípravy z minulého zápasu proti Bohemians, ve kterém jsme získali první bod. Olomouc předvádí atraktivní hru a sklízí úspěchy. Zápas má prvek derby, očekávám výbornou diváckou kulisu. Naším cílem nemůže být nic jiného než bodový zisk,“ poznamenal brněnský trenér Svatopluk Habanec.