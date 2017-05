Karviné jde o posun do první poloviny tabulky, pro nováčka by to byl vynikající počin. Na svém hřišti v minulých týdnech potrápila Plzeň i Slavii, byť nebodovala.

Sparta třikrát za sebou vyhrála, nad Plzní, v Příbrami a nad Libercem, tak pozitivní sérii zažila na jaře poprvé. Potvrdí zlepšení i v Karviné?