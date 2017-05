Mistrovské dostihy pokračují: Plzeň jede do Jablonce, Slavii čeká derby

Před týdnem Jablonec pomohl Plzni, teď může pro změnu přihrát výhodu v boji o titul slávistům. Severočeský tým hraje v úvodním sobotním zápase proti úřadujícímu mistrovi.

„Musíme věřit, že Plzeň někde ztratí, třeba právě hned proti Jablonci,“ přeje si slávistický kouč Šilhavý.

Jablonec - Plzeň sobota 14.00, rozhodčí Jílek, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Hübschman - Diviš, V. Kubista, Pospíšil, Trávník - Mihálik. Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz, Kovařík - Krmenčík.

„Slavia není zvyklá hrát pod takovým tlakem, Plzeň je v tomhle ohledu zkušenější, proto nás čeká těžší utkání,“ myslí si jablonecký trenér Zdeněk Klucký. Proti Plzni se Jablonci v posledních sezonách nedaří. V osmi zápasech s ním sedmkrát prohrál.

„Chtěli bychom navázat na náš výkon proti Dukle. Byly tam chyby, které jsme si rozebrali, aby se v Jablonci už neopakovali,“ vysvětlil kouč Plzeňských Zdeněk Bečka.

Jablonec zatím na jaře zvládá těžké zápasy. Porazil Spartu a naposledy remizoval se Slavií. „Zápasy tam nikdy nebyly jednoduché, mají nebezpečný rychlý protiútok i dobré standardky,“ varuje trenér Viktorie.

Bohemians - Slavia sobota 19.00, rozhodčí Orel, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Jindřišek, Hubínek - Martin Hašek ml., Mašek, Luts - Markovič (Kabajev). Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Mingazov - Škoda.

Čtyři poslední zápasy mezi Slavií a Bohemians skončily remízou, sešívaní teď ale potřebují vyhrát. Minulý týden nejprve vypadli z domácí poháru se Zlínem a ligovou remízu s Jabloncem zachránil

Slavia potřebuje po nevydařeném týdnu, kdy vypadla z domácího poháru a ztratila náskok před Plzní, zabrat. Jenže v derby proti Bohemians se jí v poslední době nedaří.

Z deseti minulých zápasů vyhrála v Ďolíčku jediný. Poslední čtyři vzájemné vršovické duely skončily remízou. „Očekáváme bouřlivou atmosféru. My i Bohemka hrajeme o hodně. Pro diváka by to mohl být zajímavý zápas, ale pro nás je důležité hlavně vyhrát. Po ztrátě s Jabloncem potřebujeme tři body,“ říká trenér Jaroslav Šilhavý.

Body potřebují i domácí, již se nebezpečně přiblížili sestupovému pásmu. „Pro fanoušky jde o prestižní zápas, pro nás o skvělou možnost, jak získat body, které potřebujeme,“ hlásí kouč Bohemians Martin Hašek.

Slovácko - Karviná sobota 19.00, rozhodčí Proske, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc. Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Budínský, Jovanovič - Dressler, Panák, Kalabiška - Wágner.

Fotbalisté Slovácka v minulém kole obrali o body Teplice, kterým zkomplikovali souboj o čtvrté místo. Sami jsou na jedenácté příčce a utkají se s Karvinou, která v minulém kole po pěti porážkách v řadě vyhrála.



„Pokud chceme uspět, musíme se vrátit ke kombinační hře podložené agresivitou a proměňovat naše šance,“ říká kouč Slovácka Stanislav Levý. Jeho protějšek Jozef Weber věří, že po domácím vítězství utne Karviná také sérii tří porážek venku.

„To vítězství nás uklidnilo, na Slovácko tak můžeme jet v mnohem větší pohodě. Chceme bojovat o co nejlepší umístění,“ uvedl kouč Karviné, který je v tabulce devátá.

Sparta - Liberec neděle 17.00, rozhodčí Machálek, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy: Sparta: Bičík - Karavajev, Mareček, Holek, M. Kadlec - Sáček, Vácha - Konaté, Čermák, Vatajelu - Lafata. Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Ekpai, Ševčík, Breite, Vůch - Baroš (Potočný).

Sparta vyhrála poslední dva ligové zápasy i díky trefám Josefa Šurala, který jí ale kvůli karetnímu trestu bude proti Liberci chybět. „Určitě je to pro nás komplikace, ale snad se to na naší hře neprojeví. Máme několik variant, jak ho nahradit,“ přemýšlí asistent trenéra Sparty Stanislav Hejkal.

Před Libercem, který se na jaře zvedl a už třikrát v řadě zvítězil, varuje: „Ustálili sestavu, výborně hraje na pravé straně Ekpai a v kombinaci s Vůchem, který hraje zleva, jsou nebezpeční.“

„Čeká nás první ze dvou fotbalových svátků: nejprve hrajeme na Spartě, pak v Jablonci, což jsou pro Liberec nejprestižnější zápasy. Proti Spartě můžeme jen získat, v lize už jsme prakticky definitivně zachráněni, což je na hráčích vidět. Věřím, že máme šanci uspět,“ uvedl trenér Liberce Jindřich Trpišovský.

Podzimní vzájemný duel na stadionu U Nisy skončil bezgólovou remízou, vyloučený byl sparťan Bořek Dočkal.

Hradec Králové - Teplice neděle 17.00, rozhodčí Zelinka, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy: Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra - Jirsák, Janoušek - Martan, Trubač, Malinský - P. Černý. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, Kučera - Fillo, Vošahlík, Hyčka - Vaněček.

Teplice v závěru sezony bojují o čtvrté místo, které by jim zajistilo postup do předkola Evropské ligy. V minulém kole si však situaci zkomplikovali, protože nezvládli domácí utkání se Slováckem (2:2).

„Výsledky z posledního týdne nám příliš nenahrály, ale nedá se nic dělat. Pořád je ve hře dvanáct bodů a i když ta situace není jednoduchá, pořád ještě není beznadějná,“ věří teplický trenér Daniel Šmejkal.

Na čtvrtou Boleslav chybí Teplicím v tabulce čtyři body, o polovinu méně ztrácí domácí Hradec Králové na první nesestupovou pozici. „My už nemáme kam uhýbat a nic jiného než vítězství nebereme. Po prohře s Karvinou v minulém kole byli hráči hodně smutní, přitom jsme podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně,“ myslí si trenér Hradce Bohuslav Pilný.

„Pozitivní bylo, že jsme dali dva góly. Na to chceme v tom domácím utkání navázat,“ dodal.

Brno - Zlín neděle 17.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru, Tašči, Přichystal - Řezníček. Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Traoré, Hnaníček - Vukadinovič, Holík, Štípek - Fantiš.

Po vysoké porážce v Jihlavě (0:3) potřebují svěřenci trenéra Svatopluka Habance zabrat, aby se ještě víc nezamotali do bojů o záchranu. „Sedli jsme si s radou starších a majitele, vyříkali jsme si některé věci,“ přiznal trenér Zbrojovky Svatopluk Habanec.

Zároveň uvedl, že s ohledem na postavení v tabulce čeká na Brno zápas jara.

Zlín po minulé porážce s Boleslaví ztratil reálnou šanci na umístění v první čtyřce, byť teoreticky ještě může Středočechy dotáhnout. Jihomoravané se budou na konci sezony soustředit hlavně na finále domácího poháru, z něhož si mohou zajistit postup do Evropské ligy.

„Ale pořád chceme uhrát co nejvíc bodů, abychom se nepropadali tabulkou,“ ujišťuje kouč Bohumil Pánik ze Zlína, „trochu jsme si po náročném minulém týdnu odpočinuli, zmobilizovali síly na utkání v Brně, kam pojedeme dobře připravení.“

Mladá Boleslav - Jihlava neděle 19.00, rozhodčí Franěk, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Vejmola - Kysela, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Vukadinovič, Magera, Přikryl - Železník. Jihlava: Rakovan - Tlustý, Štěpánek, Krejčí, Urdinov - Vaculík, Zoubele - Fulnek, Ikaunieks, Popovič - Rabušic.

Domácí se mohou přiblížit konečnému umístění v první čtyřce, pokud porazí čtrnáctou Jihlavu. Ta sice pod novým trenérem vyhrála oba poslední domácí duely, ale venku se jí nedaří. Naposledy inkasovala čtyři góly od Dukly.

„Na jaře jsme doma porazili jen Spartu, proto jsme našim fanouškům hodně dlužní. Chceme předvést dobrý fotbal korunovaný výhrou,“ plánuje kouč Mladé Boleslavi Martin Svědík.

„My musíme navázat na naši kompaktní hru, se kterou jsme uspěli v poslední duelu proti Brnu. Každopádně Boleslav je favorit,“ uznává Michal Kadlec, jihlavský asistent trenéra.