Za výhru nad Spartou špekáčky od řezníka. Fotbalová liga startuje

Čtyři utkání jsou na programu v sobotu, kdy si představí Slavia i Plzeň. Oba týmy jsou v poločase třetího předkola Ligy mistrů. Úvodní duel mají za sebou, odvetu hrají ve středu.

V neděli se na ligu půjde ve třech městech, nastoupí další dva pohároví zástupci Sparta a Mladá Boleslav. Především na Spartu bude upřena pozornost, napraví proti Bohemians propadák z Bělehradu?

Viktoria Plzeň - Dukla Praha sobota 17.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy, Plzeň: Bolek - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík.

Dukla: Rada - Kušnír, Jiránek, Bezpalec, Podaný - Tetour, Hanousek, Mustedanagič - Brandner, Holenda, Koval.

Plzeň má za sebou už ostrý zápas, v úterý v 3. předkole Ligy mistrů remizovala v Bukurešti s místním FCSB 2:2. Předvedla velmi dobrý výkon a přivezla nadějný výsledek.

Na úvod domácí soutěže čeká jednoho z kandidátů na titul soupeř, na kterého si může věřit. Od Dukly neinkasovala ani jednou v předchozích třech střetnutích, v nichž sama nastřílela šest branek. Dukla porazila Plzeň v jediném ze čtrnácti ligových duelů.

Po třech a půl letech se do ligy vrací trenér Pavel Vrba, který tenkrát v prosinci 2013 z Plzně odešel k reprezentaci.

„Těším se moc, věřím, že přijde opět hodně lidí, jako bylo v Plzni zvykem. Doufám, že nás přivítá plný stadion. Možná změníme v sestavě jeden dva posty, víme, že máme kvalitní kádr a nebojíme se toho, abychom dali příležitost dalším hráčům, kteří třeba v Rumunsku do utkání nezasáhli,“ prohlásil Vrba.

„Hrát s Plzní první kolo je možná lepší proto, že oni také nevědí, jak začnou. Potýkali se s marodkou, začínají jim poháry, nejsou úplně v pohodě, a my se alespoň hned na začátek vybičujeme, abychom se skvěle připravili,“ poznamenal Jaroslav Hynek, trenér Dukly.

Slovácko - Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Jílek Předpokládané sestavy, Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Daníček, Havlík - Kubala.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik, Doležal.

Poslední dva vzájemné zápasy Slovácka s Jabloncem skončily remízou.

„Nutně musíme zlepšit práci v obou šestnáctkách. Myslím si, že proti minulé sezoně síla Jablonce v žádném případě neutrpěla, proto nás čeká na úvod hodně těžký soupeř. Věřím, že budeme v rámci možností optimálně nachystaní a přejeme si, abychom premiéru úspěšně zvládli,“ řekl domácí kouč Stanislav Levý.

Jablonec vstupuje do nové sezony poté, co prohrál dvě z posledních tří přípravných utkání.

„Udělali jsme tam chyby, které jsme dosud moc nedělali. Takže nemám strach, že bychom měli hrát špatně. Herně mužstvo vypadá dobře a teď to musíme potvrdit v prvním mistrovském utkání,“ řekl jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

MFK Karviná - Vysočina Jihlava sobota 17.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Štepanovský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Jihlava: Rakovan - Tlustý, Kryštůfek, Krejčí, Rosa - Štěpánek - Fulnek, Zoubele, Hronek, Ikaunieks - Dvořák.

Karviná v dosavadních dvou ligových duelech s Jihlavou zvítězila nejméně o dvě branky.

„Celý tým už je nažhavený na úvodní zápas. Chceme pokračovat v tom, co jsme předváděli na domácím hřišti v uplynulé sezoně,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber.

Jihlavského trenéra Ivana Kopeckého čeká prvoligová premiéra.

„Čeká nás velmi těžký duel. Není třeba zdůrazňovat, jak důležitý pro oba celky bude vstup do nadcházející sezony. Moc bychom si přáli, abychom do něj vstoupili úspěšně. Citelně budeme postrádat zraněné Vaculíka a Rabušice,“ řekl Kopecký.

Slavia - Teplice sobota 20.00, rozhodčí Orel Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil (Švento) - Souček - Van Buren, Hušbauer, Rotaň, Danny - Škoda.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Rezek, Vošahlík - Vaněček.

Slavia stejně jako Plzeň, Sparta a Mladá Boleslav má za sebou už soutěžní zápas, v úterý úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů porazila BATE Borisov 1:0. Před středeční odvetou v Bělorusku lze očekávat, že trenér Jaroslav Šilhavý bude některé hráče šetřit.

„Teplice se v minulé sezoně prezentovaly výbornými výkony a do posledního zápasu hrály o poháry, takže budou určitě nepříjemným soupeřem. My ale chceme vstoupit do ligy vítězně a rádi bychom proměnili více gólových šancí než v utkání proti Borisovu,“ řekl Šilhavý.

Slavia v české lize od zářijového příchodu trenéra Šilhavého neprohrála ani jeden z 26 zápasů.

„Slavia už v minulé sezoně vzbuzovala velký respekt a i v posledních zápasech ukazovala velkou kvalitu. My si věříme, že to dokážeme Slavii zkomplikovat. Sportovně je to zajímavé a jsme v očekávání, jakým směrem se Slavia a především Sparta posune,“ poznamenal teplický kouč Daniel Šmejkal.

Mladá Boleslav - Sigma Olomouc neděle 17.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Jánoš - Přikryl, Matějovský, Mareš, Fabián - Mebrahtu.

Olomouc: Reichl - Sladký, Škerle, Polom, Vepřek - Manzia, Houska, Radakovič, Plšek, Falta - Chorý.

Souboj pohárového mužstva proti nováčkovi.

Boleslavský generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší se na ligovou lavičku vrací po jedenácti měsících, loni předčasně skončil ve Slavii.

„Čeká nás odveta 3. předkola Evropské ligy v Albánii a chceme postoupit, tak určitě uděláme v lize nějaké změny v sestavě, ale v tuto chvíli nejsem schopen říci kde. Každopádně chceme dobře vstoupit i do ligy,“ prohlásil boleslavský generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší.

Olomouc se vrací do ligy po roce v druhé nejvyšší soutěži, kterou s celkem s přehledem ovládla.

„Věřím v sílu mužstva, které svou kvalitu loni ve druhé lize prokázalo, a myslím, že je schopné se porvat o střed tabulky. Samozřejmě, že jsme všichni natěšení na první zápas, byť proti nám bude stát soupeř z těch nejkvalitnějších,“ podotkl olomoucký trenér Václav Jílek.

Liberec - Fastav Zlín neděle 17.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Ševčík, Folprecht, Breite, Malinský - Pulkrab.

Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Bartošák - Ekpai, Traoré, Jiráček, Holzer - Diop, Beauguel.

Když se oba týmy utkaly naposled, Zlín v jarním semifinále poháru v Liberci vyhrál.

„Odešlo nám pět hráčů základní sestavy. Stavíme zase nové mužstvo a je otázka, jak rychle si to sedne. Jsme v očekávání, jak nám vyjdou první kola, od toho se to bude odvíjet. V minulých dvou sezonách jsme byli doma v lize skoro neporazitelní, tak na to chceme navázat a v prvním kole se Zlínem před našimi fanoušky vyhrát,“ poznamenal liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Pikantní bude zápas pro hostující Bartošáka s Ekpaiem, kteří v létě do Zlína přišli právě z Liberce.

„Domácí tvrdí, že jsou oslabeni a nepodařilo se jim zacelit mezery po odchodu opor Baroše, Dúbravky, Vůcha, Součka a Ekpaie. V tom ale hrozí nebezpečí, neboť hráči, kteří dostanou šanci, se nikoho nebojí a chtějí ukázat svou kvalitu. Očekávám, že narazíme na tým, který se pokusí kvalitu převážit bojovností a agresivitou,“ přemítal zlínský trenér Bohumil Páník.

Sparta - Bohemians 1905 neděle 19.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy, Sparta: Koubek - Karavajev, Kaya, Štetina, Čivič - Plavšič, Mandjeck, Mavuba, Mareček, M. Frýdek - Lafata.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Urdinov - Švec - Bartek, Mašek, Jirásek, Tetteh - Kabajev.

Sparta je po čtvrtečním porážce v Bělehradě, v mužstvu nefunguje vůbec nic.

Malé derby neprohrála v posledních devatenácti duelech, naposled s Bohemians padla na podzim 2001 v Dolíčku, doma podlehla v září 1996. Jejího italského trenéra Stramaccioniho čeká premiéra v české lize.



„Pro nás bude strašně důležité, abychom zápas výsledkově, ale i lépe herně zvládli. Není to ideální soupeř, protože Bohemka bude složitá, ale věřím, že budeme hrát jinak než v Bělehradě. Zápas prostě musíme za každou cenu vyhrát,“ řekl sparťanský asistent Radoslav Kováč.

Bohemians nastoupí bez šesti hráčů, kteří by za normálních okolností byli v základní sestavě. Brankář Budínský a záložník Reiter hostující ze Sparty, dohoda mezi kluby nepovolí start ani Haškovi, který v létě ze Sparty přestoupil. Luts a kapitán Krch jsou po zranění a Hubínek byl přeřazen do juniorky, protože chce z Bohemians odejít.

Hostující kouč Martin Hašek starší hrával a trénoval ve Spartě, s níž měl smlouvu do jarního příchodu do Bohemians.

„Celá sportovní veřejnost je v očekávání, jak si posílená Sparta povede. Je to pro nás výzva a případný úspěch by byl vnímaný možná ještě silněji než kdykoliv jindy. V případě, že vyhrajeme, vypíšu jako prémii pro každého špekáček, ten pravý od řezníka. Po vyhraném zápase totiž v tréninkovém areálu v Uhříněvsi opékáme buřty. Máme tam speciální ohniště,“ řekl Hašek.