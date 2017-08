Ostrava - Slavia, hraje Baroš, hosté jdou do šlágru se čtyřmi změnami

Za domácí v základní sestavě nastupuje útočník Baroš, hosté proti středečnímu pohárovému utkání v Borisově udělali čtyři změny: hrají Souček, Mešanovič, Zmrhal a Altintop.

Utkání je pikantní pro slávistického brankáře Jana Laštůvku, který v roce 2004 pomohl Baníku k titulu. A pak se odrazil k dlouhodobému zahraničnímu angažmá, z něhož se vrátil před rokem.

To byl Baník v druhé lize, Laštůvka úspěšně chytal u nováčka v Karviné a před pár dny přestoupil do Slavie, kde se stal jedničkou. Nahradil ostravského odchovance Jiřího Pavlenku, který odešel do Brém.