Plzeň chce ve Zlíně odvetu za podzim, Slavii čeká nejhorší tým ligy

Po páteční předehrávce v Jihlavě je ́v sobotu na programu pět utkání, v neděli Jablonec hostí Spartu a 18. kolo uzavře pondělní dohrávku Teplic s Mladou Boleslaví.

Dukla - Karviná sobota 13.30, rozhodčí Marek, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Miloševič, Holenda, Olayinka.

Karviná: Laštůvka - Dressler, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Moravec, Budínský, Puchel - Wágner.

Souboj sousedů v tabulce, Dukla se v případě vítězství na Karvinou bodově dotáhne. Jde o třetí vzájemný duel v sezoně, na podzim v lize i v osmifinále poháru vyhrála Karviná.

„Karviná předvádí jednoduchý, poctivý fotbal. Udělala nějaké změny v kádru, myslím si, že k lepšímu. Zápas nebude o kreativitě, ale spíše o jednoduchosti bez rizika,“ řekl trenér Jaroslav Hynek z Dukly.



Dukle se doma nedaří, v prohrála poslední tři utkání, ale všechno napravuje venku. V prvním jarním kole zvítězila v Hradci Králové 2:0.

„Jsem rád, že jsme v prvním utkání proti Mladé Boleslavi výkonem dokázali, že můžeme být konkurenceschopní i těm nejlepším týmům v soutěži. Rádi bychom takový aktivní výkon zopakovali i na Dukle,“ poznamenal karvinský trenér Jozef Weber.

Zbrojovka Brno - Liberec sobota 16.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Litsingi, Škoda, Ashiru - Řezníček.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Latka, Kúdela, Kerbr - Ekpai, Breite, Souček, Bartl - Potočný, Voltr.

Může to být poslední zápas nejlepšího týmového střelce Michala Škoda, který vyjednává o angažmá v Číně.

„Remíz jsme už doma uhráli hodně, teď potřebujeme v naší situaci konečně zvítězit. V minulém zápase v Teplicích jsme odvedli solidní výkon, bod nám psychicky pomohl. Počítám s tím, že nastoupí i Škoda, který se chystá k odchodu do Číny. Duel s Libercem bude pro oba týmy velmi důležitý z hlediska dalšího vývoje ve spodní části tabulky,“ řekl brněnský kouč Svatopluk Habanec.

Souboj týmů, které dlouho nevyhrály a od sestupové příčky je dělí jen tři body. Brnu na vítězství v lize čeká osm zápasů, doma naposled porazilo koncem srpna Slovácko (1:0). Liberec nezvítězil v sedmi zápasech.

„Chtěli jsme do jarní sezony vykročit tříbodově, jsme zklamaní, že jsme doma jen remizovali 0:0. Aspoň směrem dozadu jsme určitou kvalitu ukázali, ale potřebujeme zlepšit koncovku. Samozřejmě jedeme do Brna vyhrát,“ zdůraznil liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Bohemians 1905 - Slovácko sobota 16.30, rozhodčí Orel, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy, Bohemians: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Markovič, Bartek.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Havlík, Tetteh - Koné.

Bohemians před týdnem podali celkem sympatický výkon na Spartě, především ve druhém poločase, byť nakonec prohráli. Na Slovácko se jim dlouhodobě nedaří, pět z posledních šesti zápasů prohráli.

„Samozřejmě budeme chtít navázat na výkon, který jsme předvedli na Letné, ale nejdůležitější bude pro nás získat tři body,“ přeje si kapitán domácího týmu Daniel Krch.



Slovácko porazilo na podzim doma Bohemians 2:0 góly Kerbra a Diviše, kteří už v klubu nepůsobí, trenér Levý hrával v Bohemians, ale v utkání kvůli disciplinárnímu trestu nesmí na lavičku.

„Čeká nás velmi silný soupeř, který je hlavně v domácím prostředí velmi nepříjemný. Chceme navázat na náš výkon v zápase s Jabloncem, kterému chyběla pouze vstřelená branka,“ poznamenal Michal Kordula, trenér Slovácka.

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň sobota 17.00, rozhodčí Proske, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Štípek - Fantiš, Diop.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz, Kovařík - Poznar.

Šlágr kola, hraje čtvrtý s prvním. Na podzim překvapivě vyhrál Zlín, který v Plzni odstartoval svou senzační sezonu, během níž byl i v čele tabulky. Ale poslední tři ligová utkání nevyhrál a dokonce neskóroval.

„Plzeň je favoritem, má na každém postu dva kvalitní hráče. Na podzim jsme se přesvědčili, že i tak kvalitního soupeře lze porazit, ale v posledních zápasech se nám nedaří koncovka. Pokud chceme uspět, tak musí všichni hráči podat maximálně zodpovědný výkon,“ podotkl zlínský kouč Bohumil Páník.

Plzeň touží svou jedinou ligovou porážku v současném ročníku soupeři oplatit. Proti svým se postaví poslední zlínští kapitáni - útočník Poznar a stoper Hájek, lednová posila.

„Každý zápas je důležitý a nerozlišujeme je od sebe. My jdeme do každého utkání s tím, že chceme zvítězit. Pana Paníka znám, jejich hru sleduji dlouhodoběji. Mají něco nacvičené a na to se budeme připravovat,“ podotkl plzeňský kouč Roman Pivarník.

Příbram - Slavia sobota 19.15, rozhodčí Julínek, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Příbram: Hruška - Lupták, Chaluš, Jiránek, Divíšek - T. Pilík, Tregler, Rezek, Suchan, Kukec - Linhart.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Sýkora, Hušbauer, Ngadeu, Barák, Zmrhal - Škoda.

Poslední tým tabulky si znovu zahraje s favoritem na titul. Před týdnem Příbram potrápila vedoucí Plzeň, ale podlehla 0:1. Co ukáže proti druhému týmu tabulky?

„Podle mě to není nehratelný zápas. Vždyť zrovna na Slavii chodí v Příbrami co nejvíc fanoušků. Bude skvělá atmosféra a já to utkání vidím jako zcela otevřené. Doma nejsme nikdy odevzdaný mančaft,“ věří si příbramský trenér Kamil Tobiáš.

Slavia pod trenérem Šilhavým neprohrála ani jeden z patnácti soutěžních zápasů, z toho třináct bylo v lize a dva v domácím poháru.

„Viděli jsme utkání v Plzni a Příbram působila velice sympaticky a organizovaně. Určitě se nechovala jako obětní beránek, nás tak nečeká nic jednoduchého,“ řekl slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

Jablonec - Sparta neděle 17.30, rozhodčí Královec, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Jankovič (Masopust), Pernica, Beneš, Zelený - Považanec, Jiráček - Diviš, Pospíšil, Mihálik - Doležal.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Néstor, Sáček, Vácha, Čermák, Konaté - Lafata.

Jablonec doma se Spartou neprohrává, čtyřikrát za sebou ji obral o body v lize a dvakrát za sebou vyřadil z poháru.

„Přestože má Sparta kvalitní mužstvo, zápasy s Rostovem i Bohemians nám ukázaly cestu a že se s nimi hrát dá. Respektujeme její sílu, ale nesmíme se jí bát a vysokým presinkem se ji musíme pokusit dostat do úzkých,“ plánuje jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Sparta se na jaře nemůže chytit, po debaklu v úvodním duelu vyřazovací části Evropské ligy v Rostově se trápila s Bohemians a ve čtvrtek s Rostovem v závěru zachraňovala aspoň remízu 1:1.

„Bude to složité. Když hrajeme neděle, čtvrtek, neděle, tak úbytek sil je markantní, protože není moc času na regeneraci. Musíme dobře zregenerovat, dobře připravit sestavu a musíme vyhrát,“ poznamenal sparťanský trenér David Holoubek.

Mladá Boleslav - FK Teplice pondělí 17.00, rozhodčí Jílek, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Matějovský, Takács - Vukadinovič, Magera, Nečas - Chramosta.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo, Ljevakovič, Kučera, Hyčka - Hora - Vaněček.

Teplicím se na Boleslav nedaří, vyhrály jediný z posledních sedmi ligových zápasů.

Podobnou sérii, o kterou nestojí, drží i Boleslav, na ligovou výhru čeká právě sedm zápasů.

„Věřím, že na domácím hřišti příznivce nezklameme a předvedeme kvalitní výkon. Snadné to však nebude, neboť Teplice jsou zkušeným týmem s dobře organizovanou a důraznou defenzivou, z které těží na venkovních hřištích,“ řekl boleslavský trenér Martin Svědík.