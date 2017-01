Útok na druhé místo nevyšel, Kadeřábek a spol. v Lipsku vedení neudrželi

V Lipsku to byl pro oba týmy velmi důležitý zápas, v případě výhry by se Hoffenheim soupeři přiblížil na pět bodů.

A vypadalo to pro něj nadějně, když v úvodu utkání záložník Amiri skóroval. Z branky se radoval i český reprezentant Pavel Kadeřábek, který na pozici pravého halfbeka odehrál celý zápas.

Jenže hosté vedení neudrželi ani do poločasu. A když po hodině hry dostal červenou kartu útočník Sandro Wagner, šance Hoffenheimu dál klesaly. V 77. minutě o vítězství Lipska rozhodl Sabitzer. Hoffenheim navíc po páteční výhře Frankfurtu na Schalke klesl na čtvrté místo.

Bayern rozhodl už do poločasu. V Brémách šel do vedení po akci hvězdných křídel. Ribéry utekl po levé straně a poslal do vápna přízemní centr. Robben si odskočil od obránce a krásnou střelou z první ze 14 metrů poslal míč nechytatelně k tyči.

V závěru půle Alaba zakroutil přímý kop z pravé strany z 20 metrů levačkou přes zeď. Líp to trefit nemohl, míč letěl do horního růžku, navíc se odrazil od tyče.

Domácí sice krátce po půli snížili, ale Bayern si vedení pohlídal a udržel tříbodový náskok. Všechno to z lavičky sledoval český obránce Theo Gebre Selassie, na hřiště se opět nedostal.

Jen Jan Morávek se z českých fotbalistů mohl těšit výhry. Za Augsburg, který vyhrál ve Wolfsburgu, na pozici středního záložníka nastoupil v základní sestavě. Jenže ve 40. minutě byl kvůli zranění střídán.

Výsledky 18. kola: Brémy - Bayern Mnichov 1:2 (53. Kruse - 30. Robben, 45.+1 Alaba), Darmstadt - Kolín nad Rýnem 1:6 (66. Sam z pen. - 36. a 72. Osako, 32. vlastní Sulu, 42. Modeste, 85. Jojič, 89. Rudnevs), Ingolstadt - Hamburk 3:1 (14. Gross, 22. Suttner, 47. Cohen z pen. - 63. Sakai), Lipsko - Hoffenheim 2:1 (38. Werner, 77. Sabitzer - 18. Amiri), Wolfsburg - Augsburg 1:2 (4. Gómez - 25. Altintop, 69. Kohr).