Fotbalová liga startuje, co přinese první jarní kolo?

Nejdůležitější otázky budou vyřešeny definitivně až poslední víkend v květnu, ale odpovědi se rýsovat mohou už nyní.

Vede Plzeň o bod před Slavií, ale má duel na Bohemians k dobru. Druhým odloženým zápasem z podzimu je Jablonec - Hradec. Obě utkání se dohrají v polovině března.

Jarní část nejvyšší soutěže, která nese oficiální název ePojisteniliga.cz, začne v sobotu odpoledne v Teplicích a v Uherském Hradišti. Když půjdou týmy do druhé půle, startuje Slavie a večer Plzeň , dva hlavní favorité na titul.

V neděli se představí jejich pronásledovatel Sparta.

Úvodní jarní dějství se dohrává v pondělí v Liberci, kde se představí ambiciózní Zlín.



Teplice - Zbrojovka Brno sobota 15.30, rozhodčí Machálek, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Hora, Hyčka - Vaněček.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík (Kijanskas), Vraštil, Jablonský - Zavadil, Polák - Litsingi, Škoda, Ashiru - Řezníček.

Teplicím se na Brno nedaří, vyhrály jediný z posledních sedmi ligových zápasů a doma třikrát za sebou prohráli. Na Stínadlech jim to na podzim nešlo celkově, získaly jen osm z dvaadvaceti bodů.

„Věřím, že úvod zvládneme. Hra nevypadala v přípravě vůbec špatně, ale všechno se ukáže až v ostrých zápasech,“ poznamenal teplický kouč Daniel Šmejkal.

Brno posledních sedm podzimních zápasů nevyhrálo a je třetí od konce. Jeho trenér Svatopluk Habanec dlouhá léta hrál a trénoval v Teplicích, působil tam také Litsingi.

„Chceme naplnit co nejdříve náš vnitřní cíl, kterým je dostat se do klidného středu tabulky. K tomu potřebujeme zvládnout hned první jarní utkání. Nebude to snadné, protože Teplice mají jednu z nejlepších středových řad v lize. K dobré defenzivní taktice jejich trenér Šmejkal nyní přidal také větší tlak do útočné fáze. Naším cílem je podat aktivní výkon a přechod do útoku neřešit nakopáváním míčů, ale kombinačními akcemi,“ řekl brněnský kouč Habanec.

Slovácko - Jablonec sobota 15:30, rozhodčí Houdek, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy, Slovácko: Heča - Reinberk, Rada, Břečka, Civič - Daníček, Šumulikoski - Havlík, Navrátil, Tetteh - Zajíc.

Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Beneš, Zelený - Jiráček, V. Kubista - Diviš, Pospíšil, Mihálik - Doležal.



Slovácko patří k nejhorším týmům na domácích hřištích, na podzim zde získalo jen sedm bodů.

„Máme za sebou kvalitní přípravu, nic jsme v ní nepodcenili. Na dobrých terénech v Turecku jsme udělali velký herní pokrok. Sestava se vykrystalizovala, nemám v ní žádný otazník. Jablonec posílil kádr, který je prošpikovaný i bývalými reprezentanty a má velkou kvalitu. Soupeře máme dobře zmapovaného, do jara bychom chtěli vykročit s plným bodovým ziskem,“ přeje si domácí trenér Stanislav Levý.



Jablonecký záložník Diviš přestoupil v zimě právě ze Slovácka.

„Jedeme na Slovácko neprohrát. Slovácko disponuje dobře organizovanou defenzivou, záložník Šumulikoski jim dobře supluje i práci stoperů a mají i rychlé krajní hráče,“ poznamenal jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Slavia - Vysočina Jihlava sobota 16.30, rozhodčí Zelinka, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, Slavia: Pavlenka - Bořil, Bílek, Deli, Flo - Sýkora, Barák, Hušbauer, Zmrhal - Škoda, Mešanovič.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Štěpánek - Hronek, Urblík - Nový, Batioja, Novotný - Dvořák, Ikaunieks.

Druhý tým tabulky hostí předposledního, kandidát na titul je jasným favoritem, byť poslední dva vzájemné zápasy skončily remízou.

Slavia pod trenérem Šilhavým ještě neprohrála, což od září čítá dvanáct zápasů v lize a dva v poháru.

„Očekávání jsou velká. Vstupujeme ale do jara s plným respektem ke všem soupeřům, nemůžeme rozlišovat, jestli je to tým ze spodní poloviny tabulky, nebo Plzeň či Sparta. Proti Jihlavě jsme favorit, toho se nezříkáme. Věřím, že ten první krok zvládneme,“ řekl slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Jihlava venku nevyhrála jedenáct zápasů, přes zimu trenér Bílek změnil rozestavení, tým zkusí překvapit se třemi obránci, pěti záložníky a dvěma útočníky.

„K jarní premiéře určitě nenastoupíme odevzdaní. Když zopakujeme výkon z generálky v Liberci, tak by pro nás utkání nemuselo dopadnout zle. Až teprve po sobotním zápase se ukáže, zda byla výhoda či nevýhoda, že nás los svedl proti notně posíleným slávistům hned v úvodním jarním kole,“ řekl Michal Bílek.

Viktoria Plzeň - Příbram sobota 18.45, rozhodčí Franěk, na podzim 3:0 Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Petržela, Hromada, Hrošovský, Ivanschitz, Zeman - Krmenčík.

Příbram: Hruška - Lupták, Trapp, Jiránek, Divíšek - Bazal, Tregler, Krameš,T. Pilík, Rezek - Linhart.

Souboj prvního s posledním.

Jestli je někdo pro Plzeň oblíbeným soupeřem, tak Příbram, která ve vzájemných zápasech nedala gól už 321 minut.

Lídr tabulky jedenáct ligových zápasů neprohrál, doma šestkrát za sebou jen vítězil.

„Je to první zápas jara a je důležité dobrou přípravu přetavit do výsledku a hry. Očekávám naši dominanci. Pro nás nehraje roli, že jde o poslední tým soutěže. Chceme být doma dominantní proti každému soupeři a nehodláme nic podcenit,“ řekl plzeňský kouč Roman Pivarník, jenž den před zápasem oslavil padesátiny.



Ale pozor, Příbram se v závěru podzimu zvedla a čtyřikrát za sebou neprohrála.

„Můžeme jen překvapit, Plzeň musí, my můžeme. Kluci mají chuť dokázat, že patří do ligy a už od prvního zápasu uděláme maximum, abychom se zachránili,“ řekl příbramský kouč Kamil Tobiáš, jenž předloni v Plzni působil v roli asistenta. V lednu u týmu nahradil Petra Radu, který nepřistoupil na snížení smlouvy.

MFK Karviná - Mladá Boleslav neděle 14.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy, Karviná: Laštůvka - Holík, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Puchel, Budínský, Moravec - Wágner.

M. Boleslav: Budinský - Pauschek, Da Silva, Stronati, Keresteš - Matějovský, Takács - Vukadinovič, Magera, Přikryl - Železník.

Jediný dosavadní vzájemný zápas v lize vyhrála Karviná v srpnu po obratu 2:1 a šlo o její první venkovní vítězství v soutěži.

„Díky změnám je Boleslav pro nás určitě hůře čitelná. Navíc výrazně posílila a rozšířila kádr. Vnímáme, že se jim v přípravě dařilo a mají vysoké ambice. Ale u nás cítím takovou správnou nervozitu a doufám, že budeme kvalitním soupeřem,“ přeje si karvinský kouč Jozef Weber.

Boleslav v zimní přestávce vyměnila trenéra, Leoše Kalvodu nahradil Martin Svědík. Mimochodem, když Kalvoda přišel loni na podzim do Boleslavi, začínal proti Karviné...

„Mančaft je připravený fyzicky i herně dobře. Bude nyní důležité, jak se to, co jsme s hráči natrénovali, promítne na hřišti v konkrétních zápasech. Na týmu pozoruji progres a na mé pokyny reaguje výborně. Věřím, že to předvede i v Karviné,“ poznamenal Svědík.

Hradec Králové - Dukla Praha neděle 14.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Polom (Hůlka), Plašil - Janoušek, P. Černý - Martan, Trubač, Malinský - Pázler.

Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Podaný - Bezpalec, Tetour, Mustedanagič - Brandner, Holenda, Olayinka.

Souboj sousedů v tabulce, vítěz vyrazí za záchranou.

Dukla v samostatné české lize ještě s Hradcem neprohrála, porazila ho osmkrát za sebou.

„Kdyby se nám podařilo zvítězit, udělali bychom velký krok k posunu do středu tabulky. Samozřejmě uvidíme, v jakém stavu bude hřiště a jaké bude panovat počasí. Vzhledem k těmto podmínkám přizpůsobíme naši hru. Musí to pro nás být motivující, chceme sérii ukončit. Jednou to přijít musí a my si strašně přejeme, aby to přišlo právě teď,“ řekl hradecký kouč Bohuslav Pilný.

Během zimní přípravy Dukla ani jednou neprohrála, na soustředění v Turecku porazila Vardar Skopje, Těrek Groznyj i Machačkalu.

„Samozřejmě vnímáme, že má Hradec problémy s velkým počtem zranění a bude muset na některých postech improvizovat. Každý soupeř, který má problémy, se umí semknout a pracovat v celém zápase daleko víc, ale věříme, že tohle utkání půjde za námi,“ poznamenal kouč Jaroslav Hynek.

Sparta - Bohemians Praha 1905 neděle 17.30, rozhodčí: Ardeleánu, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy, Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, M. Kadlec, Costa - Vácha, Sáček - Néstor, Dočkal, Konaté - Juliš.

Bohemians: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Kabajev, Bartek.

Malé pražské derby. Sparta do něj půjde po výprasku v Rostově na Donu, kde v úvodním utkání vyřazovací části Evropské ligy prohrála 0:4.

Musí se výrazně zlepšit, aby nepříjemného soupeře pokořila a udržela se Plzně se Slavií. I proti Bohemians budou trenéři Požár s Holoubkem postrádat Rosického, Šurala, Václava Kadlece, Holzera, Frýdka, Marečka

„Utkání v Rostově nám nevyšlo, z nepovedeného zápasu s Rostovem musíme vyvodit nějaké důsledky směrem k týmu a v neděli nastoupit v takovém složení, které nám dá šanci na úspěch. Zápas v Rostově si samozřejmě musíme důkladně vyhodnotit, ale je jasné, že takhle hrát nemůžeme,“ prohlásil hlavní kouč Tomáš Požár.

Bohemians soupeře neporazili už 18 ligových zápasů, naposledy sparťany nachytali v listopadu 2001, když ještě za Spartu chytal Petr Čech.

Bohemians vyhráli jediné z posledních šesti podzimních kol. Jejich trenér Miroslav Koubek, někdejší sparťanský brankář a později i asistent trenéra, na svůj bývalý klub umí.

„Věřím, že jsme před utkáním na Spartě v dobré fázi. Udělali jsme všechno pro to, aby to tak bylo. Trochu nám optimální vyladění narušil zdravotní výpadek hráčů. Ale věřím, že stav mužstva je dobrý a k tomu startu můžeme vzhlížet s umírněným optimismem,“ poznamenal Koubek.

Liberec - Zlín pondělí 17.00, rozhodčí Královec, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy, Liberec: Dúbravka - Coufal, Kouřil, Kúdela, Mikula (Bartošák) - Ekpai, Obročník, Breite, Vůch - Potočný, Baroš.

Zlín: Dostál - Kopečný, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Štípek - Diop, Beauguel.

Liberec bojuje o záchranu, Zlín o poháry, což by se ještě před půl rokem rozhodně nečekalo. Liberec posledních šest podzimních kol nevyhrál.