Český fotbal zvolí dorostence roku, favoritem je Sadílek z Eindhovenu

Předchozím ročníkům vládl Václav Černý z Ajaxu Amsterodam, který už nemůže předchozí čtyři prvenství obhajovat. Navázat na něj může další krajánek z Nizozemska. Záložník Sadílek už loni získal cenu pro nejlepšího mladšího dorostence a nyní je hlavním favoritem.

Sedmnáctiletý odchovanec Slovácka pravidelně nastupuje za mládežnický tým Eindhovenu, se kterým si zahrál i juniorskou Ligu mistrů. Šanci dostává také v druholigové rezervě a táhne reprezentační devatenáctku.

Tahouny devatenáctky jsou také Turyna a Šašinka, kteří na podzim dali shodně po třech gólech a přispěli k postupu do další fáze kvalifikace ME. Šašinka hraje za Baník Ostrava ve druhé lize, Turyna sbírá zkušenosti s dospělým fotbalem v Senici na hostování ze Sparty. Na podzim naskočil do 17 zápasů slovenské ligy a dal jeden gól.

Mezi mladšími dorostenci se o vítězi rozhodne mezi sparťany Zbyňkem Konopáskem, Matějem Majkou a Vasilem Kušejem, který už okouší zahraniční angažmá v Dynamu Drážďany. Podruhé za sebou může anketu o největší dívčí talent ovládnout Kamila Dubcová z 1. FC Slovácko, které konkurují sparťanky Andrea Stašková s Antonií Stárovou.

Zopakovat loňské prvenství mezi futsalisty se nepovede trojnásobnému vítězi Michalu Seidlerovi. Nominovanou trojici tvoří Michal Belej ze Zruče nad Sázavou a chrudimské duo Lukáš Rešetár s Radimem Zárubou. Největší futsalový talent vzejde z trojice David a Pavel Drozdové z Chrudimi a sparťan Jan Křemen.

Mezi trenéry ženského fotbalu obhajuje vítězství Anton Mišovec z pražské Slavie, kterého v nominaci doplňují Petr Vlachovský ze Slovácka a Karel Rada z Plzně. Oba vedou i mládežnické reprezentace.

Už pojedenácté může mezi futsalovými trenéry triumfovat Tomáš Neumann, kouč seniorské reprezentace. Jeho soupeři jsou Marek Kopecký (Rádio Krokodýl Brno) a Beni Simitči ze Zruče nad Sázavou. Oceněni budou také nejlepší trenéři v žákovských a dorosteneckých kategoriích a nejlepší hráč plážového fotbalu.

Nejlepší fotbalistka roku bude stejně jako loni vyhlášena až 20. března v rámci ankety Fotbalista roku. V nominaci jsou obhájkyně triumfu Kateřina Svitková, Lucie Martínková a Lucie Voňková.

V roli gratulantů se v neděli vystřídají reprezentační trenéři Karel Jarolím s Vítězslavem Lavičkou, nejlepší střelec národního týmu v historii Jan Koller či čtyřnásobná nejlepší hráčka roku Pavlína Ščasná.