Že by se stroj jménem Chelsea ve fotbalové Premier League zasekl? Ne, zatím ne. V silvestrovském zápase 19....

Tohle opravdu nebyl nějaký souboj páprdů. Tradiční Silvestrovské derby fotbalistů Slavie a Sparty nad 35 let...

V pětatřiceti letech pomalu kráčí do cíle, jenže zároveň nepřestává ohromovat. „Klidně bych mohl hrát do...

21:32 Nejlepším fotbalistou působícím v Jižní Americe byl zvolen kolumbijský útočník Miguel Borja z Atlética Nacional. V tradiční anketě uruguayského deníku El País zvítězil před devatenáctiletým brazilským talentem Gabrielem Jesusem, který v listopadu pomohl Palmeiras vyhrát po 22 letech brazilský titul a v lednu odejde za 32 milionů eur do Manchesteru City.

Otec Škoda hodným synům-kanonýrům stále opakuje: Nebuďte měkejši!

30. prosince 2016 5:59

Co se vám vybaví, když se řekne Škoda? Možná 18 gólů v podzimní lize. Co na to říká Milanův a Michalův táta?